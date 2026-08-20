SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fundamenta Real Estate von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Fundamenta Real Estate gewesen.

Am 20.08.2025 wurden Fundamenta Real Estate-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,04 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investierten, hätten nun 554,422 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 258,84 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,41 Prozent verringert.

Alle Fundamenta Real Estate-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 570,85 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at