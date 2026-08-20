Fundamenta Real Estate Aktie
WKN DE: A0YCD3 / ISIN: CH0045825517
|Lukrativer Fundamenta Real Estate-Einstieg?
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20.08.2026 10:03:27
SPI-Titel Fundamenta Real Estate-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fundamenta Real Estate von vor einem Jahr angefallen
Am 20.08.2025 wurden Fundamenta Real Estate-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 18,04 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Fundamenta Real Estate-Aktie investierten, hätten nun 554,422 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 16,70 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 258,84 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 7,41 Prozent verringert.
Alle Fundamenta Real Estate-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 570,85 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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