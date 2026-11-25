Wer vor Jahren in Galenica eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Galenica-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Galenica-Papier letztlich bei 71,60 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 139,665 Galenica-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 472,07 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Papiers am 24.11.2026 auf 89,30 CHF belief. Damit wäre die Investition um 24,72 Prozent gestiegen.

Der Börsenwert von Galenica belief sich zuletzt auf 4,46 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at