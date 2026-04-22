SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galenica-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Galenica-Aktie Anlegern gebracht.

Am 22.04.2021 wurden Galenica-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Galenica-Papier an diesem Tag 64,10 CHF wert. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Galenica-Aktie investiert hat, hat nun 15,601 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Galenica-Papiers auf 88,75 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 384,56 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 38,46 Prozent erhöht.

Der Galenica-Wert an der Börse wurde auf 4,50 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at