Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Performance unter der Lupe
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18.11.2026 10:03:19
SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Galenica-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Galenica-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Galenica-Anteile bei 87,40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 11,442 Galenica-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 90,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 033,18 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,32 Prozent.
Galenica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,55 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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