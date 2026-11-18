So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Galenica-Aktie Investoren gebracht.

Galenica-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Galenica-Anteile bei 87,40 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 11,442 Galenica-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.11.2026 auf 90,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 033,18 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +3,32 Prozent.

Galenica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,55 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at