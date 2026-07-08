SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 3 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in Galenica-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Galenica-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 70,10 CHF wert. Investoren, die vor 3 Jahren 100 CHF in die Galenica-Aktie investierten, hätten nun 1,427 Anteile im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 123,61 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Anteils am 07.07.2026 auf 86,65 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 23,61 Prozent angewachsen.

Die Marktkapitalisierung von Galenica belief sich zuletzt auf 4,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at