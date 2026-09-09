SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Galenica-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Galenica-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 71,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,401 Galenica-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 83,25 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,60 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 16,60 Prozent.

Jüngst verzeichnete Galenica eine Marktkapitalisierung von 4,12 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at