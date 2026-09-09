Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Galenica-Anlage
|
09.09.2026 10:03:55
SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Galenica-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 71,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,401 Galenica-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 08.09.2026 auf 83,25 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116,60 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 16,60 Prozent.
Jüngst verzeichnete Galenica eine Marktkapitalisierung von 4,12 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Galenica AG
|
09.09.26
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
02.09.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Galenica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.08.26
|SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Galenica von vor einem Jahr angefallen (finanzen.at)
|
12.08.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.08.26
|Galenica wächst mit hoher Kontinuität weiter (EQS Group)
|
06.08.26
|Galenica maintains its track record of consistent growth (EQS Group)
|
05.08.26
|SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Galenica-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
29.07.26
|SPI-Wert Galenica-Aktie: Wäre eine Investition in Galenica von vor einem Jahr rentabel gewesen? (finanzen.at)
Analysen zu Galenica AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Galenica AG
|88,55
|0,45%