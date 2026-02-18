Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
18.02.2026 10:04:02
SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Galenica-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Galenica-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Galenica-Papier bei 75,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 13,333 Galenica-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 366,67 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Papiers am 17.02.2026 auf 102,50 CHF belief. Aus 1 000 CHF wurden somit 1 366,67 CHF, was einer positiven Performance von 36,67 Prozent entspricht.
Galenica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,08 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
