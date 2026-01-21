Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Galenica von vor 3 Jahren abgeworfen
Das Galenica-Papier wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 74,80 CHF. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Galenica-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1,337 Anteile im Depot. Die gehaltenen Aktien wären am 20.01.2026 129,41 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 96,80 CHF belief. Das entspricht einem Anstieg um 29,41 Prozent.
Alle Galenica-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Galenica AG
