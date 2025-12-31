Galenica Aktie

Galenica für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 31.12.2025 10:04:40

SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Galenica-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Galenica-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Galenica-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 59,00 CHF wert. Bei einem Galenica-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,949 Galenica-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 97,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 655,93 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 65,59 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Galenica einen Börsenwert von 4,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Galenica AGmehr Nachrichten