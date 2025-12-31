SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Galenica-Investment von vor 5 Jahren verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Galenica-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurde das Galenica-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 59,00 CHF wert. Bei einem Galenica-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 16,949 Galenica-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 97,70 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 655,93 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 65,59 Prozent erhöht.

Zuletzt verbuchte Galenica einen Börsenwert von 4,86 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at