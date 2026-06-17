SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Galenica von vor 5 Jahren verdient

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Galenica-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Galenica-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Galenica-Papier an diesem Tag 65,30 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Galenica-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,531 Galenica-Aktien. Die gehaltenen Galenica-Papiere wären am 16.06.2026 129,48 CHF wert, da der Schlussstand 84,55 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 29,48 Prozent gesteigert.

Galenica wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,19 Mrd. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at