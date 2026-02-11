SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Galenica von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Galenica-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Galenica-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 82,30 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in Galenica-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,215 Galenica-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 122,11 CHF, da sich der Wert eines Galenica-Anteils am 10.02.2026 auf 100,50 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 22,11 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Galenica belief sich jüngst auf 5,01 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at