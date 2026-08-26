Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Frühes Investment
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26.08.2026 10:03:29
SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Galenica von vor einem Jahr angefallen
Die Galenica-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 84,60 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Galenica-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 11,820 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 25.08.2026 auf 83,35 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 985,22 CHF wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,48 Prozent.
Galenica erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 4,09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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