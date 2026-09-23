Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Galenica-Performance
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23.09.2026 10:03:49
SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Galenica von vor einem Jahr angefallen
Galenica-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 84,65 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 118,133 Galenica-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 83,45 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9 858,24 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 1,42 Prozent abgenommen.
Galenica markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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