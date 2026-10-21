SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Galenica von vor einem Jahr angefallen

Bei einem frühen Investment in Galenica-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurde das Galenica-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 89,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,119 Galenica-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 87,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,21 CHF wert. Mit einer Performance von -1,79 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Insgesamt war Galenica zuletzt 4,38 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at