Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Lukratives Galenica-Investment?
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21.10.2026 10:03:28
SPI-Titel Galenica-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Galenica von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das Galenica-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 89,40 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,119 Galenica-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 87,80 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 98,21 CHF wert. Mit einer Performance von -1,79 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Insgesamt war Galenica zuletzt 4,38 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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