GAM Aktie

GAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
GAM-Investment im Blick 20.02.2026 10:04:15

SPI-Titel GAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GAM-Investment von vor 3 Jahren verloren

Wer vor Jahren in GAM eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurden GAM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die GAM-Aktie an diesem Tag bei 0,47 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 211,757 GAM-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 28,90 CHF, da sich der Wert eines GAM-Papiers am 19.02.2026 auf 0,14 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 71,10 Prozent.

Jüngst verzeichnete GAM eine Marktkapitalisierung von 146,24 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GAM AG

mehr Nachrichten