GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|GAM-Investment im Blick
|
20.02.2026 10:04:15
SPI-Titel GAM-Aktie: So viel hätten Anleger an einem GAM-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden GAM-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die GAM-Aktie an diesem Tag bei 0,47 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 211,757 GAM-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 28,90 CHF, da sich der Wert eines GAM-Papiers am 19.02.2026 auf 0,14 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 71,10 Prozent.
Jüngst verzeichnete GAM eine Marktkapitalisierung von 146,24 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
