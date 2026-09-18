GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Lukrative GAM-Anlage?
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18.09.2026 10:04:01
SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Am 18.09.2016 wurde das GAM-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das GAM-Papier bei 6,35 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 15,751 GAM-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (0,07 CHF), wäre das Investment nun 1,10 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 1,10 CHF entspricht einer negativen Performance von 98,90 Prozent.
Der Börsenwert von GAM belief sich jüngst auf 77,90 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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