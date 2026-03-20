GAM Aktie

GAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627

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Frühes Investment 20.03.2026 10:04:04

SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in GAM eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem GAM-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 0,34 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in das GAM-Papier vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 909,006 GAM-Anteilen. Die gehaltenen GAM-Papiere wären am 19.03.2026 359,26 CHF wert, da der Schlussstand 0,12 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 64,07 Prozent eingebüßt.

Zuletzt verbuchte GAM einen Börsenwert von 133,17 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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