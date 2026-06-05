GAM Aktie

GAM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627

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Lukrative GAM-Investition? 05.06.2026 10:03:53

SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren GAM-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit dem GAM-Papier statt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 0,10 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die GAM-Aktie investiert hat, hat nun 990,099 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand 0,07 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 70,69 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 29,31 Prozent verkleinert.

Die Marktkapitalisierung von GAM belief sich zuletzt auf 75,99 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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