GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Lohnende GAM-Anlage?
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03.07.2026 10:04:07
SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein GAM-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das GAM-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 0,09 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in GAM-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 10 638,298 GAM-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 670,21 CHF, da sich der Wert eines GAM-Papiers am 02.07.2026 auf 0,06 CHF belief. Damit wäre die Investition 32,98 Prozent weniger wert.
Die Marktkapitalisierung von GAM belief sich zuletzt auf 72,00 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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