GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Rentables GAM-Investment?
|
06.03.2026 10:03:46
SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren wurde die GAM-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die GAM-Anteile bei 10,01 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die GAM-Aktie investiert hätte, hätte er nun 998,792 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.03.2026 gerechnet (0,11 CHF), wäre die Investition nun 113,86 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 98,86 Prozent eingebüßt.
GAM wurde am Markt mit 118,62 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu GAM AG
Aktien in diesem Artikel
|GAM AG
|0,13
|4,59%
