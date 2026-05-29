SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor 10 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in GAM gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die GAM-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die GAM-Aktie bei 8,82 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1 134,287 GAM-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen GAM-Anteile wären am 28.05.2026 68,06 CHF wert, da der Schlussstand 0,06 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 99,32 Prozent verringert.

Am Markt war GAM jüngst 68,30 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at