SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine GAM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in GAM-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem GAM-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das GAM-Papier bei 1,10 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 90,603 GAM-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6,34 CHF, da sich der Wert eines GAM-Anteils am 08.10.2026 auf 0,07 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -93,66 Prozent.

GAM wurde am Markt mit 81,09 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at