GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Profitables GAM-Investment?
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09.10.2026 10:04:05
SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine GAM-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem GAM-Papier statt. Den vorherigen Handelstag beendete das GAM-Papier bei 1,10 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 90,603 GAM-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 6,34 CHF, da sich der Wert eines GAM-Anteils am 08.10.2026 auf 0,07 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -93,66 Prozent.
GAM wurde am Markt mit 81,09 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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