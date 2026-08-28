SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine GAM-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 28.08.2025 wurden GAM-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die GAM-Aktie an diesem Tag 0,10 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 975,610 GAM-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.08.2026 auf 0,08 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 78,05 CHF wert. Damit wäre die Investition 21,95 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete GAM eine Marktkapitalisierung von 88,47 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at