SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GAM von vor 10 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in GAM-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Die GAM-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das GAM-Papier 9,43 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 106,031 GAM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12,99 CHF, da sich der Wert eines GAM-Papiers am 05.02.2026 auf 0,12 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 98,70 Prozent eingebüßt.

GAM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 132,38 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at