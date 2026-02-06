GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Profitables GAM-Investment?
|
06.02.2026 10:04:18
SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GAM von vor 10 Jahren bedeutet
Die GAM-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das GAM-Papier 9,43 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 106,031 GAM-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12,99 CHF, da sich der Wert eines GAM-Papiers am 05.02.2026 auf 0,12 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 98,70 Prozent eingebüßt.
GAM wurde jüngst mit einem Börsenwert von 132,38 Mio. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu GAM AG
|
06.02.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
06.02.26
|SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GAM von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
04.02.26
|Börse Zürich in Grün: SPI zum Handelsende fester (finanzen.at)
|
02.02.26
|SPI-Handel aktuell: SPI am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
|
30.01.26
|Börse Zürich: SPI nachmittags im Aufwind (finanzen.at)
|
30.01.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
30.01.26
|SPI-Wert GAM-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in GAM von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
30.01.26
|Zuversicht in Zürich: SPI zum Start freundlich (finanzen.at)
Analysen zu GAM AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|GAM AG
|0,14
|5,08%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.