GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|Frühe Investition
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11.09.2026 10:03:35
SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in GAM von vor 5 Jahren bedeutet
Am 11.09.2021 wurde das GAM-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 1,14 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die GAM-Aktie investiert, befänden sich nun 8 740,953 GAM-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 0,07 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 645,08 CHF wert. Mit einer Performance von -93,55 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Die Marktkapitalisierung von GAM bezifferte sich zuletzt auf 80,54 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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