GAM Aktie
WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627
|GAM-Investition
|
10.04.2026 10:03:36
SPI-Titel GAM-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in GAM von vor einem Jahr angefallen
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit dem GAM-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 0,11 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die GAM-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9 302,326 GAM-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des GAM-Papiers auf 0,11 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 981,40 CHF wert. Mit einer Performance von -1,86 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Der Börsenwert von GAM belief sich zuletzt auf 101,25 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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