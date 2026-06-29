SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Georg Fischer-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurde die Georg Fischer-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 38,38 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 260,586 Georg Fischer-Papiere. Die gehaltenen Anteile wären am 26.06.2026 11 048,86 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 42,40 CHF belief. Aus 10 000 CHF wurden somit 11 048,86 CHF, was einer positiven Performance von 10,49 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Georg Fischer belief sich zuletzt auf 3,47 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at