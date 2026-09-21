Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Profitables Georg Fischer-Investment?
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21.09.2026 10:03:43
SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Georg Fischer-Investment von vor 10 Jahren verdient
Am 21.09.2016 wurde die Georg Fischer-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Georg Fischer-Aktie bei 41,05 CHF. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 243,605 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 18.09.2026 auf 55,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13 471,38 CHF wert. Mit einer Performance von +34,71 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Georg Fischer betrug jüngst 4,53 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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