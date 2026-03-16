Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Profitabler Georg Fischer-Einstieg?
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16.03.2026 10:04:12
SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Georg Fischer-Investment von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Georg Fischer-Papier statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 70,90 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Georg Fischer-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 141,044 Georg Fischer-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 13.03.2026 auf 42,26 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5 960,51 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40,39 Prozent verringert.
Der Börsenwert von Georg Fischer belief sich jüngst auf 3,46 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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