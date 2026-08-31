Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Rentable Georg Fischer-Investition?
|
31.08.2026 10:03:47
SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Georg Fischer von vor einem Jahr verloren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Georg Fischer-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 63,90 CHF. Bei einer 10 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 156,495 Georg Fischer-Aktien im Depot. Die gehaltenen Georg Fischer-Papiere wären am 28.08.2026 8 755,87 CHF wert, da der Schlussstand 55,95 CHF betrug. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 12,44 Prozent eingebüßt.
Zuletzt verbuchte Georg Fischer einen Börsenwert von 4,58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Georg Fischer AG
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