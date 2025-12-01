Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Georg Fischer Aktie

WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003

Hochrechnung 01.12.2025 10:04:31

SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Georg Fischer-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Georg Fischer eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 3 Jahren wurden Georg Fischer-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Georg Fischer-Aktie an diesem Tag 57,60 CHF wert. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hat, hat nun 1,736 Anteile im Depot. Die gehaltenen Georg Fischer-Anteile wären am 28.11.2025 92,10 CHF wert, da der Schlussstand 53,05 CHF betrug. Damit wäre die Investition 7,90 Prozent weniger wert.

Georg Fischer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,35 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

