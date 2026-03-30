Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Georg Fischer-Investmentbeispiel
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30.03.2026 10:03:40
SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Georg Fischer-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit Georg Fischer-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Georg Fischer-Papier an diesem Tag 63,65 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 15,711 Georg Fischer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 39,66 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 623,10 CHF wert. Mit einer Performance von -37,69 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Georg Fischer wurde am Markt mit 3,25 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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