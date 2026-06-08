SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Georg Fischer-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit dem Georg Fischer-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 64,95 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Georg Fischer-Aktie investiert, befänden sich nun 153,965 Georg Fischer-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 617,40 CHF, da sich der Wert eines Georg Fischer-Anteils am 05.06.2026 auf 42,98 CHF belief. Mit einer Performance von -33,83 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Jüngst verzeichnete Georg Fischer eine Marktkapitalisierung von 3,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at