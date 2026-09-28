Georg Fischer Aktie
WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003
|Hochrechnung
|
28.09.2026 10:03:45
SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Georg Fischer-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurden Georg Fischer-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Georg Fischer-Aktie bei 61,85 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Georg Fischer-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,617 Georg Fischer-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,69 CHF, da sich der Wert eines Georg Fischer-Papiers am 25.09.2026 auf 57,95 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,31 Prozent eingebüßt.
Der Börsenwert von Georg Fischer belief sich zuletzt auf 4,75 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Georg Fischer AG
Analysen zu Georg Fischer AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Georg Fischer AG
|61,05
|-0,97%