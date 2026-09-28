SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Georg Fischer-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in Georg Fischer-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr wurden Georg Fischer-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Georg Fischer-Aktie bei 61,85 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in das Georg Fischer-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,617 Georg Fischer-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 93,69 CHF, da sich der Wert eines Georg Fischer-Papiers am 25.09.2026 auf 57,95 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 6,31 Prozent eingebüßt.

Der Börsenwert von Georg Fischer belief sich zuletzt auf 4,75 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at