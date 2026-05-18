SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Georg Fischer von vor 3 Jahren bedeutet

Wer vor Jahren in Georg Fischer eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Georg Fischer-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Georg Fischer-Papier bei 63,90 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 156,495 Georg Fischer-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 15.05.2026 auf 41,76 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 535,21 CHF wert. Aus 10 000 CHF wurden somit 6 535,21 CHF, was einer negativen Performance von 34,65 Prozent entspricht.

Georg Fischer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,42 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at