Georg Fischer Aktie

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WKN DE: A3DHG1 / ISIN: CH1169151003

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Frühe Investition 26.10.2026 10:04:08

SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Georg Fischer von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Georg Fischer eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Georg Fischer-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Georg Fischer-Papier 58,00 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 17,241 Georg Fischer-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 971,55 CHF, da sich der Wert eines Georg Fischer-Anteils am 23.10.2026 auf 56,35 CHF belief. Die Abnahme von 1 000 CHF zu 971,55 CHF entspricht einer negativen Performance von 2,84 Prozent.

Alle Georg Fischer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,62 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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