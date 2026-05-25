SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Georg Fischer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor Jahren in Georg Fischer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Georg Fischer-Aktie statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 63,30 CHF. Bei einem Georg Fischer-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1,580 Georg Fischer-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 22.05.2026 auf 42,82 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 67,65 CHF wert. Die Abnahme von 100 CHF zu 67,65 CHF entspricht einer negativen Performance von 32,35 Prozent.

Georg Fischer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 3,51 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at