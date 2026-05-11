SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Georg Fischer von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Georg Fischer eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Am 11.05.2025 wurde das Georg Fischer-Papier an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 62,65 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15,962 Georg Fischer-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 08.05.2026 704,87 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 44,16 CHF belief. Das entspricht einer Abnahme von 29,51 Prozent.

Am Markt war Georg Fischer jüngst 3,62 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at