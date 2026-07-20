SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Georg Fischer von vor 5 Jahren angefallen

Vor Jahren in Georg Fischer-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Am 20.07.2021 wurde das Georg Fischer-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Georg Fischer-Anteile betrug an diesem Tag 69,45 CHF. Wer vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Georg Fischer-Aktie investiert hat, hat nun 143,988 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 17.07.2026 auf 52,25 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 523,40 CHF wert. Das entspricht einem Minus von 24,77 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Georg Fischer belief sich zuletzt auf 4,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at