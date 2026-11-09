SPI-Titel Georg Fischer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Georg Fischer von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Georg Fischer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Georg Fischer-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Georg Fischer-Anteile bei 73,20 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Georg Fischer-Aktie investiert, befänden sich nun 1,366 Georg Fischer-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 76,78 CHF, da sich der Wert einer Georg Fischer-Aktie am 06.11.2026 auf 56,20 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 23,22 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von Georg Fischer belief sich zuletzt auf 4,61 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at