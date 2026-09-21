SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Glarner Kantonalbank-Aktien gewesen.

Am 21.09.2016 wurde die Glarner Kantonalbank-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Glarner Kantonalbank-Aktie an diesem Tag 23,25 CHF wert. Wenn man vor 10 Jahren 1 000 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 43,011 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 25,90 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 113,98 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 11,40 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Glarner Kantonalbank bezifferte sich zuletzt auf 349,50 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at