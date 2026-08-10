Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

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Lukrative Glarner Kantonalbank-Anlage? 10.08.2026 10:03:54

SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in Glarner Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Glarner Kantonalbank-Papier statt. Der Schlusskurs des Glarner Kantonalbank-Papiers betrug an diesem Tag 24,10 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 41,494 Glarner Kantonalbank-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 041,49 CHF, da sich der Wert einer Glarner Kantonalbank-Aktie am 07.08.2026 auf 25,10 CHF belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,15 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte Glarner Kantonalbank einen Börsenwert von 338,49 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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