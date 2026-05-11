SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Glarner Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Am 11.05.2025 wurden Glarner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Glarner Kantonalbank-Papier bei 21,90 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 4,566 Glarner Kantonalbank-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 105,02 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Anteils am 08.05.2026 auf 23,00 CHF belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 5,02 Prozent angezogen.

Glarner Kantonalbank wurde am Markt mit 310,74 Mio. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at