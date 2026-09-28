SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glarner Kantonalbank-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Anleger, die vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Glarner Kantonalbank-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 21,40 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 467,290 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 12 336,45 CHF, da sich der Wert einer Glarner Kantonalbank-Aktie am 25.09.2026 auf 26,40 CHF belief. Das entspricht einer Zunahme von 23,36 Prozent.

Der Glarner Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 356,48 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at