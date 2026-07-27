SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Glarner Kantonalbank-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurde das Glarner Kantonalbank-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 20,25 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert, befänden sich nun 493,827 Glarner Kantonalbank-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 25,30 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 12 493,83 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 24,94 Prozent.

Zuletzt verbuchte Glarner Kantonalbank einen Börsenwert von 341,48 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at