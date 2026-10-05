Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

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Lukratives Glarner Kantonalbank-Investment? 05.10.2026 10:03:43

SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Glarner Kantonalbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 3 Jahren wurde das Glarner Kantonalbank-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Glarner Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 23,50 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 4,255 Glarner Kantonalbank-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 109,36 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 25,70 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 9,36 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Glarner Kantonalbank belief sich zuletzt auf 347,40 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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