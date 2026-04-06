SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glarner Kantonalbank-Investment von vor 10 Jahren verdient

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Glarner Kantonalbank-Aktien verdienen können.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX Handel mit der Glarner Kantonalbank-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Glarner Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 20,50 CHF. Bei einem Glarner Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 48,780 Glarner Kantonalbank-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.04.2026 gerechnet (24,20 CHF), wäre die Investition nun 1 180,49 CHF wert. Mit einer Performance von +18,05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Alle Glarner Kantonalbank-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 326,45 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at