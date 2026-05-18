Glarner Kantonalbank Aktie
WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655
|Lukratives Glarner Kantonalbank-Investment?
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18.05.2026 10:04:29
SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Glarner Kantonalbank-Investment von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden Glarner Kantonalbank-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,30 CHF wert. Bei einem Glarner Kantonalbank-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 39,526 Glarner Kantonalbank-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.05.2026 gerechnet (22,50 CHF), wäre die Investition nun 889,33 CHF wert. Das entspricht einem Schwund von 11,07 Prozent.
Der Glarner Kantonalbank-Wert an der Börse wurde auf 303,52 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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