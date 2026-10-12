Glarner Kantonalbank Aktie

Glarner Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A116HQ / ISIN: CH0189396655

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Lohnender Glarner Kantonalbank-Einstieg? 12.10.2026 10:03:45

SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor 5 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Glarner Kantonalbank-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Glarner Kantonalbank-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Glarner Kantonalbank-Aktie an diesem Tag bei 28,50 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 35,088 Glarner Kantonalbank-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 880,70 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Anteils am 09.10.2026 auf 25,10 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 11,93 Prozent eingebüßt.

Glarner Kantonalbank erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 339,32 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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