SPI-Titel Glarner Kantonalbank-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Glarner Kantonalbank von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Glarner Kantonalbank-Aktie Investoren gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Glarner Kantonalbank-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Glarner Kantonalbank-Aktie betrug an diesem Tag 31,00 CHF. Wer vor 5 Jahren 100 CHF in die Glarner Kantonalbank-Aktie investiert hat, hat nun 3,226 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 74,84 CHF, da sich der Wert eines Glarner Kantonalbank-Anteils am 27.03.2026 auf 23,20 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 25,16 Prozent verringert.

Jüngst verzeichnete Glarner Kantonalbank eine Marktkapitalisierung von 313,27 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at